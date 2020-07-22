Правительство придумало, как сделать отдых внутри страны более привлекательным для собственного населения. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, туристам, предпочитающим проводить отпуска в пределах родного государства, вернут от 5 до 15 тыс. рублей в виде кешбэка.

И вот тут начинается самое интересное — если вы рассчитываете на компенсацию от государства, то планируйте отдых, например, в Кемерове или Ханты-Мансийске, а не в Сочи, и на покупку тура закладывайте не менее 25 тыс. рублей, а лучше все 75 тыс. Такие суммы требуются для максимального возврата средств.

Правительство выделит по 5–15 тыс. рублей туристам за отдых в России. Возвраты будут оформлены в виде кешбэка на карту, но получить такие средства будет не так просто. Для начала придется купить тур, включающий в себя транспорт и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей, а стоимость — от 25 тыс. рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по стране. Самостоятельные туристы уже не попадают в эту программу.Следующее требование, которое предстоит выполнить желающим срубить денег с государства, — оплатить путевку надо обязательно картой «Мир». Нет карты — нет кешбэка.

Отметим также, что кешбэк предусмотрен для турпакетов по 44 не самым популярным регионам России: Тюменская область, Удмуртия, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ярославская область и др.

Как один из вариантов для стимулирования спроса на внутренний туризм эта программа может хорошо смотреться, но только в комплексе с какими-либо другими кейсами, рассказывает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Картой «Мир» пользуются менее 20% жителей государства, а большинство из них — только для получения зарплат, пенсий и других льгот.

«Возникает ряд вопросов. В течение какого времени деньги вернутся на карту? Можно ли будет их снять как наличные или только использовать у партнеров платежной системы для оплаты товаров и услуг? Неужели чиновники думают, что ради возврата части средств люди пожертвуют отдыхом, поехав в непопулярные регионы страны?» — рассуждает эксперт.

Независимые специалисты туротрасли отмечают, что из регионов утвержденного списка реальный интерес для россиян могут представлять от силы 5–6 мест.

«Тем отдыхающим, которые не определились с маршрутами, дополнительный кешбэк от государства может быть интересен. Тем более что он предоставляется в период в основном после пикового летнего черноморского сезона — с 15 августа по 20 декабря, — считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. — В принципе кешбэк может составить до 16–20%».

К слову, его сумма определяется так: 5 тыс. рублей при покупке тура 25–50 тыс. рублей; 10 тыс. за тур в 50–70 тыс. рублей; 15 тыс. при ценнике свыше 75 тыс. рублей.

«Такой «щедрый» кешбэк не стимулирует россиян на путешествия по России», — убеждена директор по развитию и коммуникациям сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Tvil.ru Оксана Шустикова.

«За такую компенсацию никто из потенциальных туристов не выразит желания поменять морской курорт на отдых в другом регионе», — подытожила Виноградова.