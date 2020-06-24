Россия возобновит международное авиасообщение, когда это позволит сделать обстановка, рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Обстановка будет позволять — и будем открываться», — цитирует его «РИА Новости».

Борисов также добавил, что не знает, в какие сроки авиасообщение может быть возобновлено.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что международное авиасообщение возобновится, когда не будет рисков «реэкспорта» вируса в Россию.

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами из-за коронавируса. Компании продолжают выполнять специальные вывозные рейсы для россиян. Кроме того, 8 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее россиянам выезжать за пределы России с целью работы, учебы, лечения, ухода за больными родственниками. Разрешаются также поездки к проживающим за рубежом членам семьи, опекунам и попечителям.

По данным оперативного штаба на 24 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 7176 — до 606 881. В общей сложности выздоровели 368 822 человека, зафиксировано 8 513 смертей, связанных с коронавирусом.