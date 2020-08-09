В Праге теперь запрещено курить в парках, садах, а также лесах и скверах города, сообщает «ЕвроПульс».

Такие меры власти приняли не в борьбе за здоровье жителей, а из-за опасности возникновения пожаров.

Помимо сигарет под запрет попали все виды фейерверков и другие потенциальные источники опасности от открытого огня. Электронные сигареты и вейпы курить в парках по-прежнему можно.

Сейчас в чешской столице действует немало запретов для курильщиков. Нельзя дымить возле киосков и автобусных остановок, детских площадок, школ и любых мест скопления людей.

Запрет на курение в парках уже действует в некоторых европейских странах, например, во Франции.