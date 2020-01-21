Специалисты шведской компании IKEA обнаружили в части своей продукции токсичное вещество и попросили покупателей вернуть товар, говорится на сайте компании. Речь идет о пластмассовых кружках Troligtvis розового, синего и бежевого цветов с маркировкой Made in India (Сделано в Индии. — Ред.), поступивших в продажу с октября 2019 года по январь 2020 года.

Как пишет «Газета.ру», компании призвали прекратить их использование и вернуть в любой магазин IKEA для полного возврата средств, отмечает телеканал «Звезда». Специалисты выяснили, что материал дорожной кружки может выделять химикаты в количестве, превышающем установленные нормы. Отмечается, что для получения возврата денег чек на товар предоставлять не потребуется.

Эксперты установили, что материал, из которого сделана кружка, может выделять дибутилфталат, который может привести к серьезным нарушениям в иммунной системе человека. Поскольку компания серьезно относится к безопасности своей продукции, в IKEA много лет запрещено использовать фталаты в материалах товаров, которые контактируют с пищевыми продуктами.

Как пишет RNS, в России такие кружки продавались с октября 2019 года.

7 января сообщалось, что компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода.