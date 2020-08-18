Глава района Пакасмайо, расположенного в регионе Либертад на севере Перу, Сесар Миллья сообщил, что направил официальный запрос в посольство России в Перу о разрешении на получение доступа к российской вакцине «Спутник V», сообщает портал Exitosa Noticias.

Ранее аналогичные запросы направили в посольство главы округа Моче и губернатор региона Арекипа.

Глава района отметил, что Россия стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина, которая ожидает аккредитации от международных организаций, и подчеркнул, что Россия всегда «находилась в первых рядах» благодаря «отличным исследователя и ученым», в связи с чем он убежден в эффективности «Спутник V».

«Многие страны хотят приобрести вакцину, и я к ним присоединяюсь», — добавил он.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название «Спутник V».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф