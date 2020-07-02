Еще 16 россиян вылетели на родину из Венесуэлы, сообщило посольство РФ в латиноамериканской стране.

«Второго июля из Венесуэлы рейсом авиакомпании Azur Air вылетели в Россию 17 пассажиров, из них 16 россиян и один венесуэлец — член семьи гражданина РФ», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

После этого борт отправится за россиянами в Эквадор и Коста-Рику, а затем уже направится в аэропорт «Шереметьево».

В начале мая из Каракаса уже был осуществлен один рейс, который доставил в Москву 79 граждан России, Белоруссии и Украины.