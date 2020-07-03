Посольство Белоруссии в Индии предложило всем желающим россиянам воспользоваться вывозным рейсом Дели-Минск 7 июля, сообщило посольство РФ.

«Седьмого состоится рейс авиакомпании «Белавиа» по маршруту Дели — Минск. Коллеги из посольства Белоруссии в Индии любезно предложили желающим воспользоваться им российским гражданам заполнить форму предварительной регистрации», — сообщило посольство.

Дипломаты отметили, что посольство Белоруссии просит заполнять регистрационную форму «только проживающим неподалеку от Дели и готовым к 17:00 7 июля с.г. прибыть в аэропорт, так как окончательное подтверждение возможности посадки на борт и ссылка на оплату билета (410 долл. США) поступят только 6 июля».

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.