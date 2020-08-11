Версия словацкой стороны о причинах высылки российских дипломатов выглядит непрофессионально и недостойно, но Москва намерена развивать взаимоуважительные отношения со Словакией, несмотря на ее недружественные действия, заявило посольство РФ в Братиславе.

Как говорится в комментарии российского посольства, Москва рассматривает объявление МИД Словакии о высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Словацкой Республике как неконструктивный и достойный сожаления шаг местных властей, противоречащий духу плодотворного сотрудничества между нашими странами.

«Прозвучавшая в официальных словацких заявлениях и репортажах местных СМИ увязка решения о высылке наших дипломатов с историей о выдаче виз в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге вызывает, по меньшей мере, недоумение, выглядит непрофессионально и недостойно. В этом контексте заявление пресс-секретаря МИД Словакии о заинтересованности в развитии отношений с Россией звучит, как минимум, нелогично», — отмечается в сообщении.

В посольстве РФ подчеркнули, что «несмотря на эти недружественные действия, российская сторона вновь подтверждает свою приверженность многолетним традициям прагматичных и взаимоуважительных отношений между нашими странами и народами».

В понедельник МИД Словакии сообщил о том, что из республики высылаются трое российских дипломатов, действия которых противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях. Кроме того, как сообщил Mpravda.com пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага, в генконсульстве Словакии в Санкт-Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами и, таким образом, совершено преступление на территории иного государства-члена НАТО и ЕС. О чем именно в данном случае идет речь, он не уточнил. В свою очередь, представитель посольства РФ в Братиславе Владислав Куликов заявил Mpravda.com, что посольство не комментирует данную информацию и посоветовал обратиться за комментариями к соответствующим компетентным органам Словакии.