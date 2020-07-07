Принятие закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге является необходимой мерой для заполнения пробелов в законодательстве этого специального административного района КНР и шагом по защите суверенитета Китая, сказал полномочный министр посольства КНР в РФ Су Фанцю.

«Это необходимая мера для заполнения пробелов в законодательстве Сянгана в сфере национальной безопасности. Это шаг по защите суверенитета и безопасности Китая, по обеспечению устойчивой политики «одна страна — две системы», — сказал он в ходе онлайн-конференции, организованной МИА «Россия сегодня».

Су Фанцю отметил, что некоторые страны Запада подвергли закон критике, но Россия решительно поддержала Китай по двусторонним и многосторонним каналам.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Власти КНР заявляли, что вопрос Гонконга — это внутренне дело Китая.