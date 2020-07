Высокоскоростной поезд потерпел крушение в центральном регионе Португалии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал SIC.

По данным национального института экстренной помощи Португалии, в результате инцидента один человек погиб, 37 человек получили ранения, среди них — семеро в тяжелом состоянии.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на телеканал сообщало о 50 пострадавших.

По данным агентства Lusa, поезд сошел рельсов после столкновения с дорожно-ремонтной машиной, инцидент произошел в округе Коимбра.

На борту было около 280 пассажиров.

