Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 48 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране были зафиксированы 312 случаев инфицирования и три летальных исхода. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 48 077 человек, число жертв достигло 1 682. С начала эпидемии излечились 35 150 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.