Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 44 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране были зафиксированы 443 случая инфицирования и два летальных исхода. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 44 859 человек, число жертв достигло 1631. С начала эпидемии излечились 29 714 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,5 миллиона случаев заражения, свыше 535 тысяч человек скончались.