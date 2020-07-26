Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 50 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

За последние сутки в стране были зафиксированы 209 случаев инфицирования и один летальный исход. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 50 164 человека, число жертв достигло 1 717. С начала эпидемии излечились 35 157 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

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