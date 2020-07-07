со ссылкой на пресс-секретаря Владивостокской таможни Асю Бережную.

«Гражданский вертолет (Во.105) с превышением допустимой нормы радиации в 55 раз обнаружили владивостокские таможенники в морском пункте пропуска Владивосток. Радиационно-опасный объект прибыл из Германии в контейнере в адрес российской компании», – сообщила Ася Бережная.

Как отметил глава подразделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами таможни Максим Шестернин, слова которого приводятся в распространенном сообщении, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета превысил 5 микрозивертов в час.

Кроме того, было обнаружено значительное бета-излучение.

«Источником излучения оказался редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета. Информация была передана в санитарно-карантинный пункт управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», – уточняется в сообщении.

Установлено, что излучающие радиацию части вертолета не соответствуют основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности и запрещены к ввозу на территорию стран-участниц Евразийского экономического союза, а потому «подлежат обратному вывозу».

Во Владивостокской таможне подчеркнули, что с начала этого года найдено 14 радиоактивных объектов, среди которых пять радиоактивных товаров из Японии: автомобили и части автомобилей, запрещенных к ввозу в Россию. Их вновь пытались ввезти в страну, но безуспешно.

В конце мая радио Sputnik сообщало, что власти Украины открыли Чернобыльскую АЭС для посетителей.

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