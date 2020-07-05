Двадцать один человек задержан в Портленде (США, штат Вашингтон) после столкновений демонстрантов с правоохранителями, сообщила местная полиция.

В ночь на воскресенье полиция оттеснила демонстрантов, которые бросали в нее петарды, бутылки, кирпичи, камни и наполненные краской воздушные шарики.

Задержанные подозреваются в нарушении общественного порядка, нападении на полицию и массовых беспорядках. Кроме того, некоторых из них подозревают в нанесении ущерба государственному имуществу и нападении на офицеров Федеральной службы охраны США.

В конце мая — начале июня в городах США прошли массовые акции протеста и беспорядки после того, как белый полицейский при задержании убил афроамериканца Джорджа Флойда. Локальные демонстрации продолжаются до сих пор.