Восемнадцать человек задержаны в Портленде, штат Орегон, с начала недели за участие в протестах, говорится на сайте минюста США.

«Прокурор США Билли Дж. Уильямс сообщил сегодня, что 18 человек были задержаны и на этой неделе им будут предъявлены обвинения по федеральному законодательству за их участие в недавних ночных протестах… в Портленде», — говорится в сообщении.

Согласно документам суда, с 26 мая в городе проходят беспорядки, протестующие нападают на сотрудников правоохранительных органов, уничтожают имущество, зафиксированы мародерство, поджоги и акты вандализма. Сообщается, что в последние дни было сильно повреждено здание суда имени Марка Хэтфилда, а силовики, которые защищали здание, подверглись нападениям со стороны протестующих.

Отмечается, что все подозреваемые являются жителями Портленда, они были отпущены до судебных слушаний по их делам.