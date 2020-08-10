Полиция задержала девятерых участников акций протеста и беспорядков, произошедших ранее в американском городе Портленд, говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее местные правоохранительные органы сообщили, что протестующие в Портленде поздно вечером в субботу по местному времени подожгли здание Ассоциации полиции города и применили ослепляющий лазер против полицейских, трое сотрудников полиции пострадали. К 02.00 по местному времени (12.00 мск) большинство протестующих разошлись.

«Полицейские произвели 9 задержаний во время беспорядков, проходивших с ночи субботы до утра воскресенья. Все они (задержанные – ред.) были помещены в изолятор округа Малтнома», — говорится в заявлении полиции Портленда.

Полицейские опубликовали поименный список задержанных и перечень обвинений. Среди них значатся препятствование действиям сотрудника полиции, сопротивление задержанию, хулиганство, участие в беспорядках, нападение на полицейского, нарушение общественного порядка и «незаконное направление лазерной указки» на правоохранителей.

В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.

Федеральные силовые ведомства на протяжении недель обороняли от толпы здание суда в Портленде, которое протестующие были намерены сжечь. При этом местные власти из числа демократов, оппозиционных президенту Дональду Трампу, резко критиковали федеральные силы и заявляли, что они усугубляют ситуацию своим присутствием. На прошлой неделе власти штата Орегон и города Портленда достигли соглашения с федеральными властями, по которому обеспечение безопасности в центре города взяла на себя местная полиция, а федеральные силы начали покидать город.