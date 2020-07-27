Несколько сотен человек приняли участие в протестах в воскресенье недалеко от здания суда имени Марка Хэтфилда в американском Портленде (штат Орегон), где волнения не стихают уже почти два месяца, сообщает полицейское управление Портленда.

Ранее корреспондент Mpravda.com передавал, что сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали массовый протест в американском Портленде, где волнения не стихают уже почти два месяца, попытки городской полиции оттеснить протестующих еще дальше от центра почти не встретили сопротивления.

Как сообщается, 26 июля толпа из нескольких сотен человек собралась вдоль 3-й ЮЗ авеню, сконцентрировавшись в основном снаружи здания суда имени Марка Хэтфилда. Люди перекрыли улицы в районе вокруг здания суда. В течение нескольких часов они кричали, пели, стучали по ограждению и кидали через него предметы.

Около 23.45 по местному времени (27 июля, 9.45 мск) люди начали запускать пиротехнические изделия через ограду. Спустя некоторое время люди перелезли через ограждение и проникли в портик.

Примерно в это же время группа людей разожгла огонь в сквере Лаунсдейл.

Около 01.00 (11.00 мск) кто-то устроил пожар за ограждением вдоль 3-й ЮЗ авеню. После того, как он погас, десятки людей приблизились к внешней части ограды, прикрываясь, и начали бросать через нее предметы.

В течение следующих нескольких часов толпа рассредоточилась. Как говорится в сообщении, полиция Портленда не участвовала в разгоне, не производила арестов и не применяла слезоточивый газ.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.