Суд в США отказался ввести временный запрет на проведение представителями федеральных правоохранительных ведомств задержаний во время протестов в Портленде, которого добивалась генпрокурор штата Орегон, говорится в документе суда.

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Орегон Эллен Розенблюм хочет добиться временного запрета на проведение полицией задержаний, утверждая, что таковые проводились без видимой на то причины. Отмечалось, что ответчиками будут министерство внутренней безопасности, служба маршалов, Таможенно-пограничная служба и Федеральная служба охраны США.

«Ходатайство истца на временный запрет отклонено», — говорится в документе.

По словам судьи Майкла Мосмана, решение было принято в связи с отсутствием у штата права на иск по этому вопросу.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.