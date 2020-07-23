Представители федеральных сил США применили слезоточивый газ против протестующих в Портленде (штат Орегон), в том числе против мэра города Теда Уилера, сообщило издание New York Times.

Градоначальник присоединился к акции протеста накануне вечером.

Уилер заявил, что возмущен применением слезоточивого газа, и назвал такую меру «совершенно чрезмерной реакцией».

"Я не собираюсь лгать — это жгучая боль, мне тяжело дышать. И я могу со стопроцентной честностью сказать вам, что я не видел ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. <…> Этому пора прекратиться", — приводит издание слова мэра.

Полиция Портленда призвала оставшихся протестующих немедленно разойтись. В противном случае силовики грозят арестом или вызовом в суд, а также применением слезоточивого газа или ударного оружия, «но не ограничиваясь этим».

Ранее Уилер потребовал вывести из Портленда федеральные силы, прибывшие накануне Дня независимости 4 июля. С тех пор они обеспечивали охрану здания федерального суда и помогали местной полиции разгонять протесты. Впоследствии мэры 14 американских городов призвали администрацию президента Дональда Трампа прекратить направлять федеральные силы в крупные города. Среди авторов письма значился, в том числе, Уилер.

В Портленде и нескольких других американских городах уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводили военных и сотрудников федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.