Группа протестующих снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону в американском Портленде в штате Орегон, сообщает местный телеканал KOIN.

Согласно телеканалу, группа из 20 человек подошла к статуе, установленной у здания организации «Германо-американское общество» на северо-востоке Портленда. Сначала на голову статуи накинули американский флаг и подожгли. Затем, когда людей стало больше, статую повалили на землю и расписали граффити. На памятник, в частности, нанесли надпись «1619», что считается годом, когда в Америку прибыли первые рабы.

Полиция начала расследование инцидента.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США. Статуи демонтируют как по решению местных властей, так и протестующие граждане.

Гражданская война стала наиболее кровопролитной в истории США, но привела к освобождению рабов. При этом положение афроамериканцев в обществе оставалось во многом неравноправным до 1960-х годов. Сейчас афроамериканцы являются наименее благополучной в социально-экономическом отношении расово-этнической группой в американском обществе. Полицию обвиняют в системном расизме, и ряд громких случаев убийств афроамериканцев белыми полицейскими привел к широкомасштабным протестам в последние годы.