Протестующие в американском Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города и применили ослепляющий лазер против полицейских, трое сотрудников полиции пострадали.

«В 23.35 субботы по местному времени (09.35 воскресенья мск) люди в толпе разбили окно офиса Ассоциации полиции Портленда, незаконно проникли туда и устроили пожар, совершив преступления, включая умышленное причинение ущерба, взлом и умышленный поджог», — говорится в заявлении на сайте полиции.

На место беспорядков прибыли полицейские штата Орегон, а также сотрудники полиции Портленда.

Protestors started a small fire inside PPA pic.twitter.com/3QxwCOJmkk — Sergio Olmos (@MrOlmos) August 9, 2020

Двоих полицейских отвезли в ближайшую больницу, через некоторое время их отпустили.

Пожарные, прибывшие к зданию Ассоциации полиции, смогли потушить огонь.

К 02.00 по местному времени (12.00 мск) большинство протестующих разошлись. Полиция произвела несколько задержаний.