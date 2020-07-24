Столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов возобновились в американском Портленде, представители федеральных силовых служб применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих, сообщает корреспондент Mpravda.com с места событий.

Столкновения возобновились, несмотря на усилия активисток из движения Wall of Moms сохранить мирный характер протестов. Незадолго до столкновений протестующие подожгли мешки с мусором, находившиеся между ограждением и зданием суда, и стали кидать в направлении суда петарды и различные предметы. Федеральные правоохранительные силы, размещавшиеся в здании суда, покинули его.

Применив гранаты со слезоточивым газом, сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители призвали демонстрантов разойтись. Протестующие, однако, готовы себя защитить. Они соорудили из щитов и зонтов импровизированную стену. Толпа продолжает скандировать: «Федералы, убирайтесь!». Сотрудники федеральных служб продолжают оставаться около здания суда, раненых нет. Ранее сообщалось, что федеральные правоохранительные силы были введены в Портленд, несмотря на недовольство местных властей.

В Портленде и ряде других городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.