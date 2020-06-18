Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.

«Автомобиль сбил нескольких демонстрантов и уехал на высокой скорости, двигаясь по встречной полосе улиц», — говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате инцидента три человека получили легкие ранения, водитель был задержан.

По городам США прокатилась волна протестов с требованиями реформирования полиции и решения расовых проблем после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого была снята на видео прохожими, после того как полицейские коленом придавили его шею к земле. На видео мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Аналогичные инциденты происходили и ранее.