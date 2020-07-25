Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, они пробудут там до 28 июля, передает местное издание «Думская».

Командующий Военно-морских сил ВС Украины Алексей Неижпапа в понедельник сообщил, что в Черном море начались международные учения Sea Breeze-2020. Всего к учениям планировалось привлечь около 2 тысяч человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Кроме Украины и США, в Sea Breeze-2020 принимают участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

«Сегодня рано утром сразу пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт. Первыми, около 7 часов (совпадает с мск — ред.), ошвартовались в военно-морской базе «Юг», что в Практической гавани, корветы — румынский «Контрадмирал Себастиан» (борт 264) и болгарский «Бодрый» (борт 14). К 9 часам в порт начали прибывать основные ударные силы «Си Бриза». На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецкий F243 «Йылдирим» и румынский F222 «Регина Мария», — пишет издание.

Отмечается, что четыре корабля, кроме испанского, уже бывали в Одессе.

«Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системы «Иджис». Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Mk 41 для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. «Базан» несет один противолодочный вертолет SH-60 «СиХоук». Корабли простоят в Одессе до 28 июля», — говорится в сообщении.