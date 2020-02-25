По меньшей мере двое граждан России находятся в отеле на Канарских островах, который был помещен в карантин после того, как у одного туриста был диагностирован новый коронавирус. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.

По данным местных СМИ, в гостинице H10 Costa Adeje Palace, где проживал итальянец, который оказался инфицирован новым коронавирусом, отдыхало около тысячи человек. Отель находится в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе.

«Одна пара [находящихся в отеле россиян] связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля», — уточнил Парада.

Он добавил, что пока нет информации, есть ли еще граждане РФ среди постояльцев гостиницы.

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