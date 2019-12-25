Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область возглавили рейтинг регионов по количеству участников, приглашенных в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России — 2020».

Как рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, топ-10 регионов с наибольшим количеством участников, приглашенных в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» распределились следующим образом: Москва — 458 человек, Санкт-Петербург — 241, Свердловская область — 143, Ставропольский край — 131, Республика Дагестан — 115, Ростовская область — 101, Новосибирская область — 97, Краснодарский край — 96, Московская область — 90 и Приморский край — 76 человек.

Всего по итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса «Лидеры России» приглашены 2 988 конкурсантов из 83 регионов России.

Еще 18 человек представляют зарубежные страны: Беларусь (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.

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