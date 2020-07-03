Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.

«Только что в офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» была брошена граната. Секретарь офиса чудом осталась жива. Подбежал человек в маске, офис на первом этаже, и в открытое окно кинул гранату. Еще полиция об этом ничего не знает. Сейчас мы будем связываться», — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, в момент взрыва секретарь находилась в другом помещении офиса и только этому не пострадала.

«В нашей стране существуют террористы, которые называют себя «Национальным корпусом» (организация создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.), «Национальными дружинами», которые убивают людей, которые несут угрозу обществу, которые расправляются и казнят украинцев на наших улицах», — добавил депутат.

Харьковское издание «057.ua» 26 июня сообщило, что члены партий «Национальный корпус», «Правый сектор»* и представители праворадикальной организации «Фрайкора» провели митинг около офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Харькове. Они обклеили здание наклейками с надписью: «Украина или смерть» и сожгли флаг России. В понедельник было совершено нападение на приемную политсилы в Краматорске, а во вторник в Киеве.

*Запрещенная в России экстремистская организация