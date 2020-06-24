Польский журналист Лукаш Важеха назвал «хитроумной игрой» выполнение решения Стокгольмского арбитража «Газпромом». Свою точку зрения он изложил в развернутом материале в издании Do Rzeczy. Журналист считает, что хоть российская компания и без возражений согласилась выплатить Польше компенсацию и повела себя «вполне цивилизованно», но это, по его мнению, «как-то подозрительно».

Автор уверен: Кремль ведет какую-то хитроумную игру, пытаясь ее замаскировать простыми и понятными действиями.

Шестилетняя тяжба в Стокгольмском арбитраже между Польским нефтегазовым концерном (PGNiG) и «Газпромом» завершилась в марте этого года. Польская сторона посчитали завышенной цену на газ, поставляемый по Ямальскому трубопроводу. Суд признал данные требования обоснованными, обязав выплатить компенсацию в $1,5 млрд. Российская сторона согласилась. В Польше это вызвало удивление. Лукаш Важеха считает, что подозрительная сговорчивость является частью «коварного плана России», чтобы завоевать энергетический рынок Европы. Он также указывает, что это может быть связано со сложностями в последних этапах строительства «Северного потока – 2». Вашингтон всеми силами пытается не допустить запуска газопровода и угрожает европейским компаниям, сотрудничающим с Россией в этом вопросе, санкциями.

Автор материала полагает, что сейчас «Газпром» показывает Западу, что компания является абсолютно предсказуемым надежным партнером европейского типа, а не «головорезом, с газовым пистолетом», как рисует его некоторые ИноСМИ. На фоне этого, США выглядят грубыми шантажистами, рассуждает Важеха.

Далее автор изложил версию о благополучном завершении проекта «Северный поток – 2». Тогда, по его мнению, газопровод может стать частью новой «чистой» энергетической системы Европы, которая затем заменит «грязную» нефтегазовую. Он указал, что ряд стран, включая Германию, настроены позитивно на использование водорода из-за экологических соображений. «Газпром» в теории мог бы поставлять этот вид газа по «Северному потоку – 2».

Лукаш Важеха заключил, что в таком случае Россия бы всех перехитрила и ловко строилась в новую энергетическую систему Европы.