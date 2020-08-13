НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

«Я думаю, то, что делается в Белоруссии, – это прежде всего дело соседской поддержки», — сказал Блащак.

«Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза», — заявил министр, отвечая на вопрос, должен ли альянс вмешаться в происходящее в Белоруссии.

Он напомнил, что президенты Польши и Литвы выразили «готовность посредничать» в переговорах Белоруссии с Евросоюзом.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.