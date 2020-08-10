Польская полиция сообщила, что задержала подозреваемого в осквернении памятника маршалу Константину Рокоссовскому в Легнице.

Ранее сообщалось, что скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев. Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы.

«В результате тщательной оперативной работы полицейские выявили мужчину, который мог быть причастен к этому преступлению», — говорится в сообщении.

Полиция отмечает, что «задержание было затруднено, поскольку мужчина не находился по месту жительства и скрывался от полицейских».

«Тем не менее, полицейским удалось установить местонахождение 34-летнего мужчины. В минувшую пятницу они задержали хорошо известного им легничанина, ранее отбывшего наказание за аналогичные преступления», — уточняет полиция.

Подозреваемый уже арестован на три месяца для проведения следствия. У него на счету имеются другие кражи, ранее он привлекался к ответственности за аналогичные преступления.