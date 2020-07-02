Польские силовики задержали двух граждан Ирака за финансирование «Исламского государства»*, сообщает прокуратура республики.

«Сотрудники Агентства национальной безопасности задержали двух граждан Ирака в связи с передачей денежных средств «Исламскому государству», — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, задержанным предъявлены обвинения, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Для расследования уголовного дела суд арестовал их на три месяца.

*Террористическая организация,запрещенная в России