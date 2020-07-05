Спортивный самолет упал в Кросно Подкарпатского воеводства Польши, погибших нет, сообщает портал terazkrosno.pl.

«Небольшой одномоторный спортивный самолет Rand Robinson KR-1 потерпел крушение на частной территории в Кросно. Машина сначала ударилась о фонарь, затем в ограждение и упала на землю, врезавшись еще в припаркованный легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

На борту самолета находился только пилот. Он самостоятельно покинул машину, не получил серьезных травм, уточняет портал.

Установлением причин аварии займется Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Известно, что управлял самолетом 69-летний пилот. Авария произошла сразу после взлета машины с аэродрома Кросно.