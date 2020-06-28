Житель деревни Ястрово в 280 км от Варшавы сфотографировал странный летающий объект, удивительным образом напоминающий НЛО, сообщает LadBible. Более того, как признают специалисты, это первые фото в достаточно высоком качестве. Сейчас эксперты разбирают их на подлинность, но уже сделаны определенные выводы.

Мужчина ехал по дороге на велосипеде, когда услышал немного сбоку странный звук. Он обернулся и увидел нечто. Ему удалось запечатлеть это на камеру мобильного телефона прежде, чем объект скрылся.

This photo was taken in Poland: https://t.co/VZu2EBYLtQ pic.twitter.com/kfLDUTadAW — Spacecowboy78 (@Spacecowboy781) June 27, 2020

Всего было сделано 5 снимков. Ими мужчина поделился с польским уфологом Робертом Бернатовичем. Мужчина боится сообщать свое имя, так как не хочет прослыть «сумасшедшим».

Фото также получил экс-начальник отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филипп Мэнтл. Он пообщался с бывшим специалистом Airbus Джейсоном Гливом, и они пришли к выводу, что фото настоящие. Причем это не может быть чем-то подвешенным, как считали некоторые скептики. Однако что это именно, специалисты пока не могут дать ответа.