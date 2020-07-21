Бывшему министру транспорта и водного хозяйства Польши, экс-директору украинского предприятия «Укравтодор» Славомиру Новаку предъявлены обвинения в руководстве преступной группой и коррупции, сообщает окружная прокуратура Варшавы.

Ранее Новака задержали в Польше. Польская генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили, что он был задержан польской стороной по подозрению в коррупции в период, когда возглавлял «Укравтодор». Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.

«Допрос завершился. Славомиру Н. предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой, которая получала прибыль от коррупции», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Новак не признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний.

В ближайшее время прокуратура направит в суд ходатайство о временном аресте Новака, а также задержанных с ним по тому же делу бывшего командира армейского спецподразделения «Гром» Дариуша З. и гданьского предпринимателя Яцека П.

Известно, что в ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел Польши. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства «Укравтодор». В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.