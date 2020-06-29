Сильный дождь затопил помещения трех министерств в польской столице Варшаве, сообщил журналистам представитель Мазовецкого коменданта государственной пожарной стражи младший бригадир Кароль Кежковский.

«В связи с прохождением грозового фронта через Мазовецкое воеводство пожарные зафиксировали наибольшее количество происшествий в Варшаве – 180», — рассказал представитель пожарной службы.

По его данным, в результате ливня в Варшаве были затоплены, среди прочего, помещения министерства семьи, труда и социальной политики, министерства внутренних дел и администрации, а также министерства окружающей среды.

Большинство происшествий, связанных с ливнем, касаются столичных районов Мокотув, Воля, Средместье и Жолибож.

По словам Кежковского, пожарные продолжают получать вызовы, в основном касающиеся затопленных улиц, подвалов и подземных гаражей.

В частности, затопленной оказалась трасса Лазенковская в районе Торвара, улица Груецкая и Вислострада. Под водой оказалась площадь Трех Крестов.

Варшавский метрополитен сообщает, что из-за ливня закрыта станция метро «Ратуш Арсенал». На ней не останавливаются поезда.