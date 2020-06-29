Действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует на выборах главы государства после подсчета 99,78% протоколов комиссий, но состоится второй тур, сообщил глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк журналистам в понедельник.

В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов.

«По состоянию на 9.58 (10.58 мск) обработаны протоколы 99,78% комиссий. Осталось подсчитать 63 протокола», — сказал Марчиняк.

По данным комиссии, на данный момент за Дуду проголосовали 8 412 183 избирателей, или 43,67%.

За его главного конкурента Рафала Тшасковского из оппозиционной «Гражданской пларформы» отдали голос 5 845 164 избирателя, или 30,34%.

На третьем месте расположился независимый кандидат Шимон Холовня с 2 667 655 голосами (13,85%).

Эти данные непринципиально отличаются от результатов ранее проведенного социсследования. По данным exit poll, во второй тур выборов, который пройдет 12 июля, вышли кандидат Дуда и Тшасковский, которые набрали 41,8% и 30,4% голосов соответственно.

По данным комиссии, явка избирателей на выборах составила рекордные 64,4%.

По словам Марчиняка, в период голосования зарегистрировано 350 происшествий и преступлений, связанных с избирательным процессом. Он отметил, что это количество незначительно, так как приходится «одно происшествие примерно на 100 тысяч избирателей».

Второй тур выборов с участием Дуды и Тшасковского пройдет 12 июля.