Скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского похитили с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши, сообщает местный портал fakty.lca.pl

«Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского», — говорится в сообщении. Скульптура была частью открытой экспозиции музея, расположенного на кладбище красноармейцев.

Позже обезглавленная скульптура была обнаружена на одной из улиц Легницы. «Полиция обнаружила украденную скульптуру маршала Рокоссовского. К сожалению, вандалы успели повредить фигуру. Удалось найти только туловище. Голову и виновных продолжает искать полиция», — сообщает портал.