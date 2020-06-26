День тишины наступил в Польше перед президентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.

В соответствии с польским законодательством, день тишины наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

В этот период запрещены любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период тишины нельзя срывать ранее расклеенные агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.

Также запрещается публикация социологических опросов, в том числе exit poll.

За нарушение режима тишины виновным грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) — предусмотрен за распространение данных социологических опросов.

На пост президента Польши претендуют 11 кандидатов: действующий глава государства, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда; кандидат от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков «Конфедерация»); Станислав Жултек («Конгресс новых правых»); Марек Якубяк («Федерация для Польской Республики»); Мирослав Пиотровский («Движение Настоящая Европа»); Павел Танайно (беспартийный кандидат, представляющий предпринимателей); глава Союза труда, политик левых взглядов Вальдемар Витковский.

Исходя из эпидемиологической ситуации, в двух гминах (районах) страны избиратели не придут на участки, голосование будет проведено исключительно в заочной форме – по почте. Государственная избирательная комиссия Польши по представлению министра здравоохранения Лукаша Шумовского решила, что заочно выборы пройдут в гминах, в которых так называемый показатель заболеваемости превышает 100 человек на 10 тысяч жителей. Речь идет о районе Баранов Великопольского воеводства и районе Маркловице Силезского воеводства. На остальной территории страны будут работать избирательные участки, а проголосовать по почте люди смогут по желанию.