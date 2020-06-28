Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента.

Избирательные участки открылись в 7.00 (8.00 мск) и закроются в 21.00 (22.00 мск). Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

Президент избирается всеобщим тайным голосованием. По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели, не желающие посещать участки для голосования, могут отдать свой голос удаленно – по почте.

Кандидаты

На пост президента Польши претендуют 11 кандидатов: действующий глава государства, кандидат от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда; кандидат от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков «Конфедерация»); Станислав Жултек («Конгресс новых правых»); Марек Якубяк («Федерация для Польской Республики»); Мирослав Пиотровский («Движение Настоящая Европа»); Павел Танайно (беспартийный кандидат, представляющий предпринимателей); глава Союза труда, политик левых взглядов, Вальдемар Витковский.

Тишина

Более чем за сутки до открытия избирательных участков в Польше наступил «день тишины». В соответствии с польским законодательством, «предвыборная тишина» наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

В этот период запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.

За нарушение режима тишины грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) — предусмотрен за распространение данных социологических опросов.

COVID и меры безопасности

В Польше до сих пор действует режим эпидемии, введенный распоряжением правительства в марте текущего года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Государственная избирательная комиссия Польши по представлению министра здравоохранения Лукаша Шумовского решила, что в двух гминах (районах) страны, в которых так называемый показатель заболеваемости превышает 100 человек на 10 тысяч жителей, голосование пройдет исключительно по почте – это гмина Баранов Великопольского воеводства и гмина Маркловице Силезского воеводства. На остальной территории страны будут работать избирательные участки, а проголосовать по почте люди смогут по желанию.

На избирательных участках также предприняты серьезные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Расстояние между членами избирательной комиссии во время их работы не должно быть меньше 1,5 метра, они обязательно должны использовать маски и защитные щитки, на участках не должно быть скопления людей – не менее четырех квадратных метров на человека, будет обеспечена вентиляция помещений и дезинфицирующие жидкости. Избиратели обязаны находиться на избирательном участке, закрыв рот и нос маской или платком, снять которые можно только по просьбе члена комиссии для установления личности. Также избирателям рекомендовано во время голосования пользоваться своими ручками.