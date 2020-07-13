Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 38 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 299 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 30 190.

За тот же период скончались 5 человек. Общее число летальных случаев составило 1 576.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта, это был мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1 640 человек, 69 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 610 находится на карантине, 27 515 выздоровели.

В Польше до настоящего времени действует режим эпидемии, введенный в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции.