Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 35 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 371 человека. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 35 146.

За тот же период от коронавируса скончались 15 человек. Общее число летальных случаев составило 1 492.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1787 человек, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 521 находится на карантине, 22 209 выздоровели.

До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.