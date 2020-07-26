Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 43 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.

За минувшие сутки положительными оказались тесты 443 человек. Общее количество положительных тестов с начала эпидемии составило 43 065.

По данным минздрава, за сутки от коронавируса скончались семь человек. Общее число летальных случаев составило 1671.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1601 человек, 68 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 93 311 находятся на карантине, 32 733 выздоровели.

В Польше до настоящего времен действует режим эпидемии, введенный в марте текущего года в связи с пандемией коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.