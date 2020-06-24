Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 273 человека, до 32 821, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончался 21человек. Общее число летальных случаев составило 1396.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1965 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 992 находятся на карантине, 18 134 выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.