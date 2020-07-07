Число выздоровевших после коронавирусной инфекции в Польше превысило 24 тысячи, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.

По данным официальной статистики, за минувшие сутки выздоровевшими от коронавируса признаны 272 человека, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Общее количество выздоровевших составило 24 238.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Польше с начала эпидемии составляет 36 412, 1 528 из заболевших скончались.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1658 человек, 73 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 85 327 находятся на карантине.

При этом ежесуточное количество выздоравливающих от коронавирусной инфекции людей в Польше уже несколько недель подряд превышает количество заболевших. По данным минздрава, за последние выходные на 545 выявленных носителей COVID-19 пришлось 1095 выздоровевших.

С середины марта в Польше действует режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции.