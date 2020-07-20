Российский криминальный авторитет Олег Пирогов по кличке «Циркач» арестован в Польше, решение о его экстрадиции примет суд, сообщила Mpravda.com официальный представитель окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.

В ответе на соответствующий запрос Mpravda.com она сообщила, что 18 июля 2020 года на территории Сопота (Возле Гданьска) был задержан гражданин России Олег Пирогов.

Она пояснила, что задержание произошло в связи с запросом на розыск Пирогова властями РФ. Его допросили в областной прокуратуре в Гданьске. «По ходатайству прокурора суд временно арестовал этого мужчину», — рассказала представитель прокуратуры.

По ее словам, в настоящее время прокуратура ожидает передачи властями РФ официального запроса об экстрадиции Пирогова. «Решение о допустимости экстрадиции будет принимать окружной суд Гданьска, а решение об экстрадиции — министр юстиции», — уточнила Ваврынюк.