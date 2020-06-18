Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, на встрече с госсекретарем США Майком Помпео призвал США немедленно прекратить любое вмешательство во внутренние дела Гонконга, говорится в заявлении МИД КНР.

«Дела Гонконга, включая создание и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе, являются исключительно внутренними делами Китая, решимость КНР в продвижении законопроекта о нацбезопасности в Гонконге неизменна», — заявил Ян Цзечи, слова которого приводятся в заявлении по итогам встречи на Гавайях.

Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против любых заявлений и действий США, являющихся вмешательством в дела Гонконга.

«Мы настоятельно призываем США уважать суверенитет Китая, объективно и беспристрастно относиться к законопроекту о национальной безопасности Гонконга и прекратить любые вмешательства во внутренние дела Гонконга», — подчеркнул Ян Цзечи.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли 28 мая «Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг». Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.

Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

Законопроект предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.