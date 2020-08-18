Алан Булкаты. Человек, бросавший камни в автомобили и здание консульства РФ в Нью-Йорке, также швырял камни в дипмиссии Украины и Венесуэлы, рассказали Mpravda.com в полицейском управлении города.

Ранее в российском генконсульстве рассказали, что неизвестный мужчина забрасывал камнями в течение недели (с 10 по 16 августа) автомобили и здание дипмиссии. Полиция в первый день задержала нарушителя, а затем отпустила его, и он продолжил бросать камни, сообщили в консульстве.

Как рассказали Mpravda.com в полиции, есть два протокола с жалобами на преступное причинение ущерба за эти даты. «Десятого августа 34-летний мужчина, идентифицированный как Реза Машаехи, проживающий на Манхэттене, был арестован и обвинен в преступном причинении ущерба», — сказал собеседник агентства.

«Он бросал камни в машину и повредил заднее стекло и капот», — добавил он.

По словам сотрудника полиции, задержанному вручили повестку в суд и отпустили, как предписывает закон. «Он должен появиться в суде 6 ноября», — отметил полицейский.

Как указал собеседник агентства, вторая жалоба на преступное причинение ущерба у консульства РФ поступила 14 августа — неизвестный бросал камни на парковку у здания и повредил автомобиль. Однако нарушитель задержан не был.

«Так что второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет», — отметили в полиции.

Там пояснили, что такое правонарушение относится к мелким. «Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф», — указали в полиции.

Между тем там рассказали, что «тот же человек был арестован в понедельник за преступное причинение ущерба у консульства Венесуэлы — он был арестован за нанесение ущерба консульству». Неизвестно, отпущен ли он и в этот раз на свободу.

Кроме того, как рассказали в полицейском управлении Нью-Йорка, в воскресенье этот же нарушитель был задержан у украинского консульства.