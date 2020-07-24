Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 164, из них два летальных, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

«По состоянию на 24 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксировано 164 положительных теста на COVID-19. Из общего количества… выздоровели 107, еще 55 человек продолжают лечиться — 24 стационарно и 31 — амбулаторно. К сожалению, зафиксировано два летальных случая», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, под контролем медиков находятся более 180 пограничников, которые общались с больными.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 62 823 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 571 человек, выздоровели 34 886 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15 миллионов случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.