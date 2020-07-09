Число выявленных случаев заражения коронавирусом в государственной пограничной службе Украины выросло до 117, из них два летальных, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

«За прошедшие сутки подтверждены три новых случая инфицирования пограничников… На 9 июля по результатам тестирования военнослужащих и сотрудников государственной пограничной службы Украины зафиксированы 117 положительных тестов на COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из общего числа заболевших 81 человек уже выздоровел, еще 34 продолжают лечение, два умерли. Также под контролем медиков находятся более 120 пограничников, которые контактировали с больными.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 51 224 случая инфицирования COVID-19, скончались 1327 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.